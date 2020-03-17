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傳再遭美調查 中興急瀉23%

2020-03-17 列印
　　三年前才因為違反聯合國對伊朗和北韓的禁售令，遭美國發出禁售令制裁，最後更要付出巨額罰款和解收場的中興通訊（763），現時又再度被美國司法部調查，拖累股價急瀉23%。

　　據外國報道指出，這次美國司法部的調查，主要是針對過去中興通訊在世界上許多國家，進行違法賄絡官員的行為，以在當地取得的業務上的進展有關。

　　中興通訊公佈，注意到近期新聞報道中，針對公司歷史上已經公開報道過的事項，涉嫌賄賂進行調查，並澄清尚未收到美國政府相關部門就此事項的通知，將會與美國政府相關部門積極溝通，如有應披露事項，會及時披露。

　　受消息拖累，中興通訊股價昨日大跌23%，收報23.8元。

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