中環IFC外望——港迪士尼連蝕五年 虧損1.05億

香港迪士尼樂園業績連續第五年「見紅」，截至去年九月底錄得淨虧損1.05億元；全年入場人次下降4%，至650萬；EBITDA下降17%至11億元。迪士尼提到，上年度首九個月表現凌厲，收入按年增長11%，到去年7至9月的第四季則受社會事件拖累。



樂園行政總裁楊善妮稱，正密切審視情況，料未來數周決定樂園何時重開，現正做好準備，除了「奇妙夢想城堡」和「魔雪奇緣」全新園區將於今年稍後登場外，還有全新日間及夜間表演，並引入更多迪士尼、彼思及Marvel角色，包括蟻俠、黃蜂女及黑寡婦等。她又稱，一旦樂園重開，即向港人推出特別入園優惠。至於會否因業積下滑而裁員，她稱十分重視員工，暫時只鼓勵他們放有薪假期。



香港專業教育學院酒店及旅遊系高級講師黃家榮表示，迪士尼去年首九個月表現不錯，惟受到社會事件影響，導致入場人數大幅下跌。他分析，7至9月正值暑假，本應有較多家庭客，樂園應有較多人次及消費，認為樂園上個財政年度表現是意料之內。



摩根：市場憂儲局無力救市



美國聯儲局出乎市場預期再減息一厘，摩根資產認為，減息舉動有利有弊，但市場憂慮局方是否仍有彈藥應對後市。



摩根資產環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局再度減息，以確保金融市場正常運作，但如果向家庭和企業的傳導機制受損，減息則不會產生效用；而局方動作有利有弊，可能為風險資產打下強心針，有助解決流動性問題，並同時為美國政府上周五宣佈的刺激措施協調政策行動。



Kerry Craig續說，與一些亞洲經濟體相比，疫情對美國經濟的影響似乎處於初步階段，聯儲局最新的減息行動提出了一個問題，就是局方是否仍有彈藥，應付一旦疫情無法受控的局面。



高瞻