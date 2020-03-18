萬億美元刺激經濟 向國民派錢 白宮救市 杜指彈1048點

美國總統特朗普表示美國經濟或步入衰退，杜指周一急瀉近三千點，創1987年股災來單日最大跌幅。惟國際貨幣基金組織（IMF）表示，準備動用一萬億美元貸款，支持成員國應對危機，刺激美股期貨反彈，帶動美股早段曾升600點，但升勢僅曇花一現，杜指一度倒跌近300點，失守兩萬點大關，其後再度回升。



美國財長姆欽證實，華府尋求推出一項總值8500億至1萬億美元的刺激經濟方案，當中約5500億用作直接現金援助及減稅；約3000億支援小企業；約1000億支援航空業及工業。



姆欽又指美國金融巿場不會因為新型冠狀病毒疫情而關閉，但可能會縮短交易時間。他在白宮的疫情簡報會說，2001年美國受到911恐襲後，金融機構因為技術問題而關閉，但目前並非出現這個情況。



特朗普：美經濟或衰退



新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普周一表示，美國經濟受疫情拖累可能陷入衰退，並預料最壞情況是疫情持續至今年7或8月，甚至更後的時間才結束，然後美國經濟可能出現巨大反彈。



特朗普說，目前沒有考慮實施全國宵禁，但個別地區或疫情「熱點地區」可能視乎情況而定，但沒有需要押後11月大選。他呼籲國民避免不必要外遊，以及避免到酒吧、餐廳和美食廣場或參加超過10個人聚會；在可行情況下，兒童應該留在家中學習。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21237點，升1048點；納斯達克指數收報7334點，升430點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.72港元，較香港收市價升0.77港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見345.67港元，較香港收市價跌4.13港元。



IMF：已準備萬億美元貸款



惟國際貨幣基金組織（IMF）表示，準備動用一萬億美元貸款，支持成員國應對危機，刺激美股期貨反彈。



另一方面，油金價格向下，沙特阿美料五月或維持高產量，暗示容忍低油價，紐約期油低見28.47美元。紐約期金最多跌21美元，見每盎司1465美元。國際航空運輸協會（IATA）表示，航空界陷入空前困難，估計要各國政府資助1500至2000億美元，才能渡過疫情難關。



港股則中止四連跌，在股王騰訊（700）、友邦（1299）及滙控（005）領漲大市下，恒指企穩二萬三大關，全日波幅達724點，收彈200點，報23263點；大市成交活躍，成交金額1510億元。



港股止跌彈200點



騰訊、友邦及滙控合力撐起恒指173點；騰訊升2.34%，收報349.8元；友邦揚2.73%，收報67.85元；滙控走高2.63%，收報44.95元；申洲（2313）漲5.32%，收報82.2元，為升幅最大藍籌股。科網巨企阿里巴巴（9988）曾跌穿本港176元的招股價，低見175元，最後收升2.18%，報183.2元，成交額66.38億元，居成交榜第二位，僅次於騰訊。