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生興首掛勁升1.5倍

2020-03-18 列印
　　昨日兩隻首掛的新股隨大市回暖造好，當中生興控股（1472）大升148%，收市報1.24元，不計手續費及佣金，一手5000股賺3700元，是本港今年內首日賺錢第二多的新股，僅次於九毛九（9922）首日帳面賺3720元。另一隻上市的新股九尊數字互娛（1961）首日收市報1.4元，升3.7%，一手2000股帳面賺100元。

C-LINK入場費2929元

　　另一方面，再有新股無懼疫情及市況上市，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK（1463）昨日起招股，最高集資額1.46億元。該公司全球發售2億股，招股價介乎0.63至0.73元，每手4000股，入場費2929.43元，本周五（20日）截止招股，預計3月27日掛牌，中毅資本為獨家保薦人。
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