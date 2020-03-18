大行唱淡中國經濟 高盛料全年僅增3%

新冠肺炎疫情拖累內地經濟步伐，大行看淡今年中國經濟增速，紛紛將預測下調至5%樓下，高盛更預測內地全年僅可實現3%的增長。另一方面，疫情亦影響港商出口信心，貿發局首季出口指數低見16，連續兩季錄得紀錄新低。



疫情令內地經濟蒙上陰霾，大行重新調整對中國經濟預測，其中高盛較為悲觀，將全年預測由5.5%下調至3%，首季預測更由2.5%大降至負9%。渣打則將全年預測由5.5%下調至4%；料首季按年收縮4.2%，但第二、三及四季分別強勁反彈至6.1%、6.3%及6.4%。渣打稱，雖然疫情或減少外部需求，但中國較強的恢復及維持生產能力可抵銷部份影響。



首季收縮次季難勁彈



星展香港相對溫和，將今年內地經濟增速下調0.8個百分點，至4.5%。該行經濟研究部首席中國經濟師梁兆基認為，次季中國經濟不會出現大幅V形反彈。他指，中國若想實現經濟正常化，服務業首先要恢復正常；若民眾對公共衛生信心仍未恢復，料經濟不會有大幅復甦；而且復工不代表復產，仍難以保證有足夠原料進行生產等。



本港方面，受疫情拖累，港商出口信心低處未算低，貿發局首季出口指數為16，較上季的18.8跌2.8點，連續兩季錄得2006年編制以來新低。該指數源自訪問500位出口商評估對前景信心，其中反映奢侈品景氣的珠寶業跌至8的新低，主要與去年高基數有關，而機械業及電子業略較整體指數平穩。



港出口指數續創新低



貿發局研究總監關家明相信，年初對全年出口僅跌2%的預測愈來愈難達成，特別是憂慮即使解決供應短缺，也難阻全球需求縮減，「如果以2008、09年全球出口跌13至15%睇，香港保持跌10%以內都需要一定努力」，但暫時未下調預測。他解釋，主要是因為目前缺乏數據，包括不少大型展覽已取消或延期，海外接待團也減少，相信再需時兩至三個月觀察，才能作出修訂。



