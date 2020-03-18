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港燈少賺24% 派息16.09仙

2020-03-18 列印
　　港燈（2638）去年純利倒退23.7%，至23.27億元，派息一如預告減少20%，末期分派16.09仙，全年則派32.03仙。港燈表示，面對本港經濟放緩，會以審慎態度檢討今年電費，連同紓緩措施及電費補貼計劃，預計今年客戶電費支出較去年低。

　　港燈去年電力銷售額減少下，期內收入跌7.5%，至107.4億元，為逾58萬名客戶提供105.19億度電力供應。該公司每股合定單位末期分派16.09仙，全年分派32.03仙，按年減20%，是由於新《管制計劃協議》下，港燈准許利潤回報率下調20%，因而相應減少派息。港燈昨日股價績後下滑，收跌2.2%，報7.71元，股息率4.15厘。

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