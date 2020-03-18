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閱文去年盈利增兩成

2020-03-18 列印
　　閱文集團（772）公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利10.96億元（人民幣，下同），按年增長20.35%，每股盈利1.1元，不派息。

　　閱文集團聯席行政總裁梁曉東表示，新冠肺炎疫情對旗下整體網上業務影響偏向正面，因疫情期間用戶在家閱讀時間增加；但對影視業務影響偏向負面，因疫情期間電視劇拍攝停止，影院關閉之下，電影亦未有播放渠道。

　　他續指，去年影視行業政策收緊，對內容限制較嚴，很多項目出現一定程度延期。他預計今年影視行業監管方面，變化不會特別大，但從需求角度來看，受疫情影響，目前在網上看劇的用戶量和時間增長明顯，對於劇集需求會有所增加，對整個行業有利。

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