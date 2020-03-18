大酒店純利減六成 預警首季錄虧損

該集團表示，自新冠肺炎疫情於今年一月底爆發以來，各地政府發出旅遊禁令、實行隔離和封城措施，旗下酒店收到大量取消客房預訂，酒店餐廳亦因而關閉，旗下業務收入都出現損壞性下降，全線酒店業務、山頂綜合項目以及半島商品均受影響。集團正專注研究各種可行措施，以控制營運成本，以及在可能情況下延遲資本支出。
正研究措施控制成本
對疫情在未來數月內可受控，大酒店抱有希望，但仍關注香港政局，以及香港在今年仍可能持續出現更加劇烈的社會動盪。除本港以外，其他不同地區的不明朗因素，例如英國脫歐、法國政局以及土耳其和敍利亞局勢，亦可能對集團業務造成影響。
集團期內收入58.74億元，按年減少5.47%。當中酒店分部收入42.88億元，按年跌5%；商用物業收入9.46億元，按年跌3%；會所與服務6.4億元，按年跌10%。
集團指出，由於山頂纜車按計劃暫停服務，加上集團位於倫敦、伊斯坦堡及仰光正在施工的新酒店項目相關費用上升，對業務影響更為顯著。期內不計非現金投資物業變動，基本盈利4.8億元，按年下跌35%。
去年香港半島酒店收入11.04億元，按年跌18%；平均房租下調8%；平均可出租客房收入下滑34%。另外，山頂纜車收入7600萬元，按年減少46%，主要由於纜車去年4至7月期間暫停營運，加上香港下半年出現社會動盪，嚴重影響訪港旅客人數。