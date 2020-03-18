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萬科純利增15% 派息1.045元

2020-03-18 列印
　　萬科企業（2202）2019年全年銷售金額按年增3.9%，至6308.4億元（人民幣，下同），增速較2018年放緩10.6個百分點；期內純利388.7億元，按年增15.1%。每股盈利3.47元，末期息派1.045元。萬科主席郁亮昨晚出席網上業績會指，新冠肺炎疫情下「誰都無法置身事外」，2018年提出「活下去」口號，是出於居安思危考慮，「沒想到今日成為特別真實的存在。」

　　總裁兼首席執行官祝九勝表示，疫情對公司影響「相當大」。他續指，萬科今年二至三月銷售額，較去年同期大幅減少510億元，由於銷售回款的大幅下降，給未來一至兩年產生遠期的結算壓力。

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