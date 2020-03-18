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嘉里建設少賺8%至69億

2020-03-18 列印
　　嘉里建設（683）公佈截至去年底止全年業績，集團純利按年下跌8%，至68.97億元。每股盈利4.74元；末期息派95仙，全年股息維持現金每股1.35元。

　　集團期內收入180.25億元，按年跌15.9%。該公司主席黃小抗表示，近期肺炎疫情對樓盤銷售必定有影響，但相信內地恢復速度較快，未來會積極於當地推盤，公司今年銷售目標為80億元。

　　黃小抗指出，疫情影響市民外出消費，較為擔心今年商場及辦公室前景，有機會影響租金收入，但強調內地方面未有因疫情而暫停營業。他又稱，集團作為一間地產公司，必定會繼續吸納土地儲備，但面對現時的市況，未來投地將會更加審慎。

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