中環IFC外望——諾獎得主格利茨：儲局難助美避衰退

諾貝爾經濟學得獎者、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）認為，美國聯儲局採取激進政策行動，但不足以幫助美國避過因新型冠狀病毒疫情爆發而引起的經濟衰退。



美國聯儲局周日將聯邦基金利率目標範圍降到0至0.25厘，同時重啟量化寬鬆（QE），準備購買總值7000億美元（約5.44萬億港元）債券，以保護經濟免受疫情的衝擊。儘管如此，美國股市周一繼續暴跌，杜指更創下自1987年「黑色星期一」以來最糟糕的一天。



世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨接受CNBC採訪時表示，鑑於不確定性，考慮到這麼多人收入銳減成為事實，聯儲局行動最多只可幫助穩定金融市場，但顯然當局連這樣也未能做得到。他說，如果聯儲局沒有採取行動，情況可能會更糟糕。他認為問題癥結在於這是一場不尋常危機，不止是需求問題。



他解釋說，由於擔憂疫情危害，商人們紛紛關閉生意。在美國，紐約市餐館已經關閉，更多需求並不能解決這個特殊問題。



中銀提升手機理財服務



中銀香港（2388）宣佈，於手機銀行推出股票掛鈎投資產品及人壽保障計劃，進一步豐富手機銀行產品選擇。



由即日起，客戶可透過手機銀行認購單一及一籃子股票掛鈎投資產品，該產品備有不同結構、貨幣及年期供選擇。



客戶可經手機銀行投保指定保險計劃，包括「守護十年網上保險計劃」，除純人壽保障外，可加配危疾保障，計劃亦設保費回贈選擇，滿足不同客戶需要。此外，客戶如以手機或網上投保「目標三年網上儲蓄保險計劃」，即享有首年保費折扣高達4.8%，年度化保證回報可高達3.48%。



中銀表示，近日客戶對使用手機進行投資理財需求日增。年初至今，透過該行手機銀行開立美股帳戶申請，日均數目較去年第四季急增，開戶總數錄得超過一萬宗申請，同期以手機進行基金交易的筆數，亦錄得雙位數百分比增長。



高瞻