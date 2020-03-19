油價急挫２４％ 第四度停板 救市無助 杜指跌穿兩萬

疫情在歐美惡化，全球政府聯手出招救市仍無助提振股市，美股期貨在亞洲時段觸發熔斷機制而停市，為本月內第四次。美股早段開市三大指數低開後跌半成，杜指裂口低開1000點第四度熔斷，曾失守萬九點關口，最多跌2300點，低見18957點，納指跌190點報7143點。恒指期貨夜市中段回升109點報22112點，低水180點。



歐洲疫情嚴重確診人數超7萬，封關30日，歐洲股市受壓，三大指數中段曾跌5%。英國首相警告疫情接近迅速增長期，英國股市最多跌近300點，險守5000大關；德國官員料疫情將持續兩年，德國股市曾插逾五百點，成2014年10月以來最低水平；法國執行更嚴厲的限行措施，法國股市跌穿3000關口，一度跌近250點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報19898點，跌1338點；納斯達克指數收報6989點，跌344點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.69港元，較香港收市價跌0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見327.05港元，較香港收市價跌6.95港元。



由於沙特阿拉伯表示，未來幾個月會以破紀錄的產能向市場每日拋售1230萬桶原油，令石油減價戰白熱化。新冠肺炎疫情抑制原油需求，加上對全球經濟衰退的擔憂加劇，拖累油價急挫。油價周三曾下跌24%，至十八年來最低點。紐約期油收市時跌幅略收窄，報22.21美一桶，跌幅17.59%。跟沙特開打石油減價戰的俄羅斯亦感受壓力，表明目前油價過低，希望能提高一些。



有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）曾衝上84新高，甚至高於金融海嘯創下的80記錄。市場人士普遍認為，今年美國經濟陷入衰退的可能性高達九成，建議投資者保持流動性，切勿急於入市，等待股市反彈機會。



美元續強 美匯逼近100關



不過，出名價值投資的巴菲特仍然秉持「別人恐懼我貪婪」的投資策略，在跌市中不斷入貨。據美國證監會披露，巴菲特曾於本月三日增持紐約梅隆銀行；上月27日巴菲特掌舵的巴郡亦大手買入達美航空近100萬股。



此外，新冠肺炎疫情令環球外匯市場十分波動，全球恐慌搶入美元自保，令美元昨日繼續飆升，美匯指數升至接近100關口，令多數其他貨幣錄得跌幅，其中澳元兌美元跌穿0.6美元關口，創17年低位。英鎊跌穿2016年英國脫歐公投的低位，跌至35年最低，兌美元低見1.1828，兌港元亦跌至9.186水平，連跌7日。



人民幣亦走弱，在岸人民幣跌穿七點○二關口，截至八時報七點○二五四，跌二○八點子。



華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，為緩解美元流動性緊張問題，美聯儲重啟二○○八年應對金融危機的工具，但全球美元荒問題似乎仍然存在，市場參與者繼續囤積美元現金，料短期內美元或持續高企。美元走強、避險情緒高漲，再加上市場預期澳洲中央銀行將進一步減息，料持續利淡澳元。



