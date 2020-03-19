  • 2020年3月19日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 新冠肺炎大眾書局港鐵口罩袁國勇

日報新聞 > 財經

英股曾探討停市兩周

2020-03-19 列印
        歐洲股市拋售活動未見罷休，據報新任英倫銀行行長貝利曾與多家基金高層探討停市兩周，惟主流認為此舉無助抗疫。至於多個歐洲國家再度禁止沽空行為，意大利實施期達三個月，以緩和股市跌勢。

        外電報道，貝利與多家大型投資機構高層進行電話會議，與會者包括領航、貝萊德﹑摩根大通、紐約梅隆銀行等，當中討論過停市兩周以緩和疫情，但大部份人認為無助解決當前危機。報道又指，業界反映目前信貸市場嚴峻，促請央行採取措施，而貝利亦認同需解決流動性需求。

         至於央行放水手段未停，冰島昨再突然減息半厘，至1.75厘，連同上周三累計減息達1厘。歐洲央行副行長金多斯試圖為市場降溫，指即使疫情會再持續數周甚至數個月，只會暫時影響各個經濟體。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd