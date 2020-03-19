全年賺933億增18.54% 騰訊移動支付交易反彈

騰訊（700）昨日派發全年業績，純利為933.1億元（人民幣，下同），按年增18.54%，每股基本盈利為9.856元，末期息每股1.2港元增20%。騰訊總裁兼執行董事劉熾平表示，新冠肺炎爆發令部分業務受影響，當中移動支付的線下商業交易和收入大幅下降。



騰訊去年第四季度收入約1057.7億元，按年增長24.58%，符預期。全年收入達3772.89億元，按年增加20.66%，當中，社交網絡收入按年增長17%至852.81億元，主要反映直播服務等數字內容服務收入增加，而微信及WeChat月活躍用戶數按年增加6.12%至11.65億戶。



網絡遊戲方面，全年收入達1147億元，按年增長10%，主要受惠於《王者榮耀》、《和平精英》以及《PUBG Mobile》的收入貢獻，劉熾平表示，騰訊在遊戲業務方面，在全球建立多年來開始有所收成，未來會持續加強開發能力和合作夥伴關係，而他又透露《英雄聯盟》手游計畫在全球推出，目前仍在緊鑼密鼓地進行準備。



除此之外，雲服務方面亦有項目，因疫情而延遲實施，對收入有短期的負面影響。不過，劉熾平指出，疫情期間，遠程辦公、教育、線上醫療以及遊戲娛樂等方面的用戶迅速上升，相信目前疫情的挑戰是暫時的，而且催化了行業需求，強調騰訊已為加快行業數字化做足準備。



末期息1.2元增兩成



網絡廣告方面，去年全年收入達683.77億元，佔收入佔比按年下跌1個百分點至18%，但因宏觀環境疲弱、若干電視劇延期以及NBA籃球賽事廣告減少，媒體廣告業務收入錄得15%的下降，劉熾平解釋，媒體廣告業務僅佔整體廣告業務收入的兩成，雖然疫情對媒體廣告的影響比較大，但與線上生態有關的社交和效果廣告，能夠維持增長態勢，毛利率亦較高，所以整體廣告業務仍然有穩固增長。



