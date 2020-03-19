  • 2020年3月19日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 新冠肺炎大眾書局港鐵口罩袁國勇

日報新聞 > 財經

美匯逼近100關 澳元創17年低

2020-03-19 列印
　　新冠肺炎疫情令環球外匯市場十分波動，全球恐慌搶入美元自保，令美元昨日繼續飆升，美匯指數升至接近100關口，令多數其他貨幣錄得跌幅，其中澳元兌美元昨日一度低見0.5905，跌1.58%，創2003年以來新低。截至八時，澳元兌美元報0.5907；兌港元報4.5876。

        英鎊跌穿2016年英國脫歐公投的低位，跌至35年最低，兌美元低見1.1828，兌港元亦跌至9.186水平，連跌七日。人民幣亦走弱，在岸人民幣跌穿7.02關口，截至八時報7.0254，跌208點子或0.3%；離岸人民幣一度低見7.0515，截至昨晚八時報7.046。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd