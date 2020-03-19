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特步純利7.28億增11%

2020-03-19 列印
　　特步國際（1368）昨公布截至去年底止年度業績，純利上升10.9%至7.28億元（人民幣，下同）。每股盈利30.72分；派末期息7.5港仙，去年同期派9.5港仙，全年維持派20港仙，派息比率約60%。

　　期內，收入81.8億元，按年增加28.2%。當中，大眾運動品牌錄得77.1億元，佔收入94.2%；時尚運動品牌錄得4.66億元，佔收入5.7%。毛利率43.4%，按年下跌0.9個百分點，主要由於產品組合的變動、新品牌利潤貢獻及電子商務渠道銷售增長所致。

　　截至去年底止，特步在中國內地及海外擁有6379間店鋪，當中約60%的店鋪由40家獨家總代理商直營；90%的特步店鋪已改裝為國際化運動風格布局，平均建築面積超過110平方米。

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