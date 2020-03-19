滙控祈耀年「坐正」CEO 大摩︰可消除不明朗

過去一個月經濟形勢因全球爆發疫情而急轉宜下，滙控（005）前晚半夜突然宣佈臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）「坐正」舵手之位，主席杜嘉祺表明，是次委任並非受到投資者施壓，亦非因為疫情帶來衝擊而加快有關決定；又指祈耀年能坐此位多久都要看表現。



滙控今年2月公布新策略計畫時未有一併公佈行政總裁正式人選，惹來投資者質疑臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）能否有力執行策略計劃。集團周二宣布，正式委任祈耀年為集團行政總裁，即時生效。祈耀年坐正釋除市場對滙控沒真正舵手的疑慮，曾刺激股價反彈，承接前晚倫敦股價的升勢，昨香港股價一度抽升3.5%，高報46.5元，惟其後跟隨大市向下，收報44.55元，跌0.9%。



股價曾急彈



杜嘉祺在公告中表示，祈耀年自去年8月暫任行政總裁，期間表現出色，足證他是正式接任此職的卓越人選；又指其強大的領導能力備受肯定，他亦非常了解滙豐，並深諳集團所面對挑戰及增長機遇。祈耀年則指，集團尚有很多工作要做，他有信心滙控能夠迎接挑戰。



杜嘉祺昨午在傳媒電話會議中進一步解說指，委任祈耀年為集團及董事會的選擇，董事會亦一致通過其任命。就此時公布委任，他表明並非受到投資者的壓力。他又指，是次委任亦非因為疫情打擊經濟而加快了有關決定，事實上今次決定是在情況轉壞前作出。所以公布的時間表，主要取決監管機構何時批准是項委任。集團最後用了7個月完成物色行政裁的工作。



他說，祈耀年的任期為3年，但亦視乎表現，「如果表現達標，行政總裁就可以做長啲；如果表現唔達標，就會做短啲」。滙控對上一任行政總裁范寧只擔任該職18個月就退任，成為歷來任期最短的掌舵人。



大摩相信滙控正式委任行政總裁可消除一大不確定因素，令市場對其策略執行更具信心。儘管消息正面，惟集團於未來2至3年仍要面臨淨息差收窄壓力，維持對其「減持」評級。







