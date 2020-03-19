  • 2020年3月19日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 新冠肺炎大眾書局港鐵口罩袁國勇

日報新聞 > 財經

碧桂園服務純利增八成

2020-03-19 列印
　　碧桂園服務（6098）昨公布，2019年全年純利按年大升81%，至16.71億元（人民幣，下同），每股基本盈利62.73分，派末期息每股15.14分。集團總經理李長江昨表示，當下物管行業還很分散，集中度低，新冠肺炎疫情為市場帶來更多收併購機會，利於行業整合。

　　期內收入按年大增逾一倍，至96.44億元；新增物業服務收費管理面積9460萬平方米，新增合同管理面積1.8億平方米。截至去年底，碧桂園服務物業服務收費管理面積為2.76億平方米，合同管理面積為6.85億平方米。

　　首席財務官黃鵬指，今年新增物業服務收費管理面積目標為9000萬平方米，新增合約面積則「動態」。碧桂園服務去年新併購7家公司。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd