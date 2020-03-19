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標普︰全球經濟步入衰退

2020-03-19 列印
　　評級機構標普將對中國2020年GDP增長預測從4.8%大減至2.9%，亦將今年亞太地區的經濟增長預測減半至不足3%，表示「全球經濟進入衰退」，全球GDP全年僅增長1%至1.5%。

        標普亞太首席經濟學家Shaun Roache表示：「第一季度中國受到巨大衝擊，隨後美國和歐洲生產停滯以及病毒傳播，導致整個亞太地區的嚴重衰退，引發失業率上升。」該機構將印度和日本的本年度經濟增長分別由5.7%、-0.4%下調至5.2%及-1.2%。Shaun Roache補充「我們估計永久性收入損失的至少都要翻一倍，超過4000億美元。」

        大摩更睇淡全球經濟增長，今年首兩季全球經濟增長均出現負增長。







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