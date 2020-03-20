環球央行泵水 有買盤撈貨 美股反彈 杜指升188點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20087點，升188點；納斯達克指數收報7150點，升160點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.30港元，較香港收市價升0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見352.36港元，較香港收市價升9.36港元。
歐盟率先推救市措施，歐央行推出價值7500億歐羅（約6.2萬億港元）的緊急抗疫購債計劃。外電報道，英倫銀行緊急減息0.15厘，利率降至0.1厘，並增加購買英國國債和企業債至6450億英鎊，歐股周四回穩。
港股PE已跌至八倍
港股恒指昨日早段跟隨隔夜美股走弱，一度大插1152點低見21139，創逾44個月以來新低，其後因多間大行睇好騰訊（700），買盤旺盛推動騰訊倒升，交投高達202億元，帶領恒指跌幅收窄，不過收市仍然未能收復二萬二關，收跌582點，造21709點。恒指市盈率（PE）已降至八點七倍水平，為2011年以來的新低，市帳率跌至0.91倍，觸及98年的低位。
亞太其他主要股市昨日延續跌勢全軍覆沒。日本政府擬推逾30萬億日圓（約二萬億港元）新經濟刺激計劃，惟股市仍然腳軟連跌兩日，收市跌173點。
南韓將推50萬億韓圜（約3000億港元）金融救濟措施，無助股市復甦，反而曾跌逾8%，觸發熔斷機制暫停交易，恢復交易後跌幅擴大至近一成，收跌133點，跌幅8.4%。