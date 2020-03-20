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油價見18年低位後喘穩

2020-03-20 列印
        新冠肺炎疫情蔓延，各國政府因應疫情加強實施封鎖措施，企業停工停產，全球燃料需求大減，加上早前俄羅斯跟沙特等石油輸出國（OPEC）談減產不攏，沙特反過來帶頭減價及增產，國際油價不斷下挫，周三大跌二成四，見18年低位的20.37美元。

  昨日油價顯著上升。美國購買3000萬桶原油作為戰略儲備。紐約期油收巿報25.22美元，上升4.85美元。

        倫敦布蘭特原油周三價格跌幅擴大至一成三，收市每桶24.88美元，創2003年5月以來新低。

  另外，市場恐慌情緒過度，黃金避險作用失效，金價反而走低。

        市場恐慌情緒升溫，避險工具失靈，昨日金價不升反跌。每盎司現貨黃金價曾跌22元，低見1464.3美元，跌至上年底水平。
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