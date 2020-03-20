長和全年賺398億 零售疫市見增長

長和（001）公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利398.3億元，按年增長2.13%，符合市場預期。末期息派2.3元，全年則派3.17元，按年維持不變。長和主席李澤鉅認為，疫情仍未完全反映在本港經濟，難以預測樓價走勢，但不會離棄本港地產市場。



疫情近期席捲歐洲多國，在歐洲有大量投資的長和亦大受影響。但李澤鉅表示，有些行業反而轉好，指出歐洲零售業的醫藥及保健品有銷售增長，電訊業亦因應市民居家，用量保持穩定。



他又稱，油價下跌令赫斯基能源表現遜色，但相信可渡過逆境，「長和系不嬲喺風浪中成長，我哋見慣」，又指集團已準備充足，財務亦非常穩健。



疫情反利零售電訊業



對於本港樓市方面，他認為今年樓價難以預測，認為疫情在經濟層面未完全反映出來，影響言之尚早，需要視乎疫情何時停止，以及對行業影響，但同時指出本港住宅供應少，以及仍有很多自住需求。他又強調不會離棄本港地產市場，「香港人仲係需要樓，我哋可以賣就賣。」



長實集團（1113）亦公佈全年業績，股東應佔溢利291.34億元，按年下跌27.38%。基礎溢利287.29億元，按年上升19.04%，派發末期息1.58元。



長實年初表示有意增持上海「高．尚領域」住宅項目，李澤鉅表示仍然感興趣，但近期無法親赴當地，難以評估進展，「始終隔住個電話或者視像，感覺都係差少少。」



長實全年溢利降27%



本港多個地產商去年起近月陸續宣佈捐出農地，長實至今未有跟從，李澤鉅表示，會用不同方法幫人，例如用私人基金撥款，「各人有唔同做法，最緊要幫到人，幫人唔止一個方法。」



面對疫情全球爆發，旗下員工遍佈數十個國家，李澤鉅稱會要求辦公室保持清潔，並盡量向員工提供口罩，「有啲國家畀佢都唔肯戴，大家文化唔同。」對於會否計用集團廠房，為港人生產口罩，他則未有正面回應：「或者遲啲有宣佈啦。」



