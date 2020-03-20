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恒大傳提早還16億美元債

2020-03-20 列印
　　據消息人士透露，中國恒大（3333）已經提前償還一筆16億美元（約124.8億元）的公司債；該筆境外債原本於下周到期，恒大日前已提前將本息存入還款帳戶，確保如期償還。恒大今年1月連發四筆共計60億美元票據，主要是為若干包括2020年票據在內的現有債務再融資，及用作一般公司用途。房地產行業一向高槓桿、高周轉，恒大負債水平更居內房企前列。據恒大2019年中期財報披露，截至去年6月底止，恒大負債總額達1.75萬億（人民幣，下同），其中流動負債達1.26萬億元。

  今年初疫情爆發內地樓市遇冷。恒大1月銷售受壓。2月中旬起，恒大打出75折口號在網上賣樓，拉動2月合約銷售額按年增長約108%，至447.3億元。

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