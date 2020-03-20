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估值下調 光控少賺28%

2020-03-20 列印
　　光大控股（165）昨公布，截至2019年12月底止年度，純利為22.37億元，按年跌28%；每股基本盈利為1.33元，派末期息0.23元，按年跌43%。公司稱純利下滑主要是由於部分持有的項目估值有所下調，同時亦對個別地產項目計提了風險撥備。

  光控管理層表示，對中國經濟發展而言，新冠疫情是一個短暫的陣痛期。但隨後逆周期政策的實施，特別是中國新一輪的對外開放，企業盈利周期將會逐漸改善。執行董事及首席財務官鄧子俊稱新冠疫情也對公司短期的經營存在影響。鄧子俊指今年會籌劃新的並購基金。該公司將在優質標的估值下跌，投資機會出現的時候，按照其投資計劃和策略，把握機會擴大投資。

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