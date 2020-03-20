中移動賺1066億減9.5% 5G基站投資增至千億

中國移動（941）去年純利按年跌9.46%，至1066.41億（人民幣，下同），但末期息仍大增23.8%，派1.723港元；至於今年5G發展，該公司計劃新建25萬基站，全年望能淨增7000萬戶5G客，爭取5G能實現地級及以上城市全覆蓋，5G建設開支約1000億元，佔總資本開支逾五成半，按年大增3倍。



中移動去年全年純利達1066.41億元，按年下跌9.46%，期內收入達7459.17億元，按年增1.23%，每股基本盈利為5.21元，按年減少9.39%，派發末期息1.723港元，全年派息3.25港元，若以過去一年的最高位79昨日收市價48.25元計算，對比去年末期息1.391元，全年股息3.217元。



冀5G覆蓋主要城市



中移動去年純利下滑，但派息金額卻有所提高，全年派息率超過50%，執行董事兼董事長楊杰解釋，若果按公司指引，保持派息率平穩，今年的派息總數則會下跌，相信不是股東願意看到的。公司對未來發展充滿信心，因此綜合考慮盈利能力、現金流情況、公司長遠發展需要等，決定保持派息平穩，與股東共享公司發展成果。



他又透露，農曆年初新冠肺炎令該公司在多方面受到一定影響，疫情發生後手機日均使用數據量較疫情前下降2%，語音使用量下降27%，國際漫遊業務收入更下大跌逾五成，但該公司亦發現疫情催生線上化、智能化以及行業信息化的需求，加快社會的數字化進程，相信對公司而言是機遇。



5G建設方面，整體的進度亦有所拖慢，他表示，目前施工方面已經著手準備工作，而面向社會招標亦通過網上進行，相信疫情過後，下半年「加班加點」趕上疫情脫落的進度，相信全年能夠實現5G各項目標。



