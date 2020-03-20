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金蝶配合新基建拓雲業務

2020-03-20 列印
　　金蝶國際（268）2019年度純利為3.73億元（人民幣，下同），下跌9.6%；營業額33.26億元，按年增加18.4%；每股盈利11.52分；派末期息1.1分，按年升10%。金蝶主席兼行政總裁徐少春昨表示，中國在3月份提出新基建，即利用原生數字化技術重構已有的基礎設施，如工業互聯網的建設。新基建為行業帶來很大空間，因為所有新基建必須建立在雲端基礎之上，促使企業走上雲。

        徐少春指現時雲服務業務收入佔集團整體收入的比重已接近四成，為39.5%。徐少春表示2020年集團會繼續加大對雲服務業務及平台生態的投入，希望今年雲收入可以成為公司主要收入來源。

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