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公路免收費 深高速盈利勢受損

2020-03-20 列印
　　深圳高速公路（548）董事長胡偉昨日表示，內地新冠肺炎疫情期間實施的「收費公路免費通行」政策對公司今年路費收入、盈利等財務指標有「明顯的負面影響」；影響程度取決於免費政策的時限及政府後續出台的補償措施。該公司今年經營目標仍具有較大不確定性。

        胡偉坦言，受疫情及免費政策影響，公司股價短期內確實受壓。但目前現金儲備及銀行授信額度充足，且過去幾年實施雙軌發展戰略，除公路主業外，還發展了清潔能源、房地產開發等業務，分散了風險。

        派息政策方面，胡偉回應稱，目前無法判斷疫情期間免費政策的時限，今年將綜合考慮免費政策對現金流的影響及公司中長期發展策略等，制定派息政策。

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