疫情席捲全球 恐慌情緒未減 恒指短線回吐壓力大

肺炎疫情風暴席捲全球，環球央行聯手減息救市，但無阻市場恐慌情緒急漲，美股上周五大跌913點，證券界人士預期，港股今日將會低開，短期回吐壓力較大，但低位有機會出現技術性反彈，由於目前疫情對市場衝擊未被完全反映，未來仍會對股市帶來影響。



美股跌幅繼續擴大，兩周內四度觸發熔斷機制，港股連跌兩周，上周急挫1227點或5.1%；上周五夜期收報22219點，低水586點；ADR港股比例指數報22118點，較本港上周五收市低687點。



港股ADR夜期齊跌



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，上周港股於21000點水平見支持，但未必會延續下去，始終北美及歐洲市場瀰漫恐慌情緒，即使全球各國央行採取措施，但在疫情蔓延下，貨幣政策作用不大。黃德几預計，港股短期於20700點附近會有支持。他又指出，肺炎疫情對金融市場衝擊甚大，未來仍會困擾市場情緒，目前尚未完全反映，對於港股或A股仍會帶來影響。



第一上海首席策略師葉尚志指出，港股今日會低開，他指近期市況波動，對整體形勢不太樂觀，始終歐美疫情持續擴散，但在基金套現贖回壓力紓緩後，本周或出現技術反彈，長線仍看好互聯網及5G相關股份。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦預計，港股今日會低開，並於21500至23000點區間波動，雖然上周五市傳內地計劃推出「數萬億振興經濟方案」，令港股反彈逾千點，但上周恒指見低位21139點，加上全球疫情仍在惡化，基本因素未有改變，港股回吐壓力較大。



專家指基本因素未改



另一方面，個別內房股近期債息急升，投資者憂慮債務狀況及樓市表現，中國恒大（3333）及恒大健康（708）昨日均發盈警。中國恒大預期截至去年底止，核心純利錄得408億元人民幣，按年下降48%；純利錄得335億元人民幣，按年下降約50%。恒大指出，利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇，在去年交樓結轉，引致交樓單價下降導致。恒大健康則預期去年度錄得淨虧損49億元，主要由於拓展新能源汽車業務，處於投入階段。



