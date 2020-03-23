本地券商掀倒閉潮 三個月錄11間結業

社會事件以及孖展新規重創本地證券行，加上現時新冠肺炎爆發，本地證券行前景岌岌可危。據港交所參與者資料變更數據，年初至今已有11間證券商停止營業，去年同期僅有兩間，即今年執笠證券商較往年激增四倍半，可見「執笠潮」已經浮現。



除了交牌予監管機構，亦有證券行將證券牌照轉手他人，不過成交價格就未如理想。據知情人士透露，市場上一號牌（買賣證券）成交價僅200萬元。另外，一號、二號（期貨合約買賣）、四號（就證券提供意見）連同九號（提供資產管理）牌照，合共只賣出不到400萬元。



牌價現時僅數百萬



翻查歷史，2017年初內地資金尋求海外融資渠道，擬透過收購本港券商，投資香港及海外市場，掀起本地券商收購潮，本港證券牌照供不應求。當時擁有全牌照的本地證券商華富國際，被泛海集團旗下泛海國際金融，以高達11億元收購。對比現時市場上數百萬的超低價，經紀牌照可以算是「半賣半送」。



近期環球股市大幅波動，港股市場單日上千億元成交量，可說是家常便飯，本地券商佣金收益理應水漲船高。據聯交所參與者市場佔有率報告，今年一月C組市場參與者（第六十五名以後）總成交額確實創近半年以來新高，達1523.1億元，較去年10月總成交額1024.8億元，大增48%。不過業界人士坦言，雖然近期總成交量增加，「但本地券商輸咗幾年，收益都補唔番之前虧損及日常運作費用。」



本地券商選擇結業，香港證券及期貨專業總會會長王國安解釋，目前零佣金的競爭壓力，令本地券商難以經營，因此提議恢復在2003年取消的「最低佣金制」，從而保證細行維持生計，以防大行以本傷人。



