——山水水泥（691）公佈2019全年業績，期內純利29.73億元（人民幣，下同），按年增長35.3%，每股盈利0.68元，2018年則為0.62元，不派末期息。期內營業收入約214.79億元，按年上升20.2%。
——綠心（094）發盈警，預期截至去年底止全年淨虧損將按年大增，主因旗下紐西蘭分部出口收益，按離岸價基準計算，按年下降不少於25%，以及紐西蘭人工林資產非現金公允價值收益大幅減少約6400萬元等因素。
——開元酒店（1158）公佈，截至去年底止全年業績，溢利2.02億元（人民幣，下同），按年增長8.36%。每股盈利0.76元，末期息派0.4元。期內收入19.27億元，按年上升7.23%。
——意科控股（943）截至去年底止全年由盈轉虧，錄得5615萬元虧損，2018年同期則錄得溢利1.17億元。期內收入1.86億元，按年跌23.5%。
——領展（823）與星展銀行宣佈，首次簽訂為期5年的2.12億澳元可持續發展表現掛鈎貸款。這是繼2016年領展首次發行總值5億美元的綠色債券，以及2019年發行總值40億港元的綠色可轉換債券後，首次推出的可持續發展表現掛鈎貸款。
——五洲國際（1369）表示，已接獲港交所（388）致函，將於下周一（30日）取消其上市地位。公司表示，將會向專業顧問尋求合適意見，正在考慮提交就除牌決定進行覆核要求。