儲局無限額量寬救市無效 恐慌加劇 杜指跌582點

美國聯儲局加大力度拯救經濟，但市場依然關注疫情對經濟的破壞，投資者也觀望美國國會的救市方案。杜指早段低見18213點，跌960點；標普500指數低見2191點，跌113點；納指低見6631點，跌248點，三大指數齊見52週新低。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報18591點，跌582點；納斯達克指數收報6860點，跌18點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.23港元，較香港收市價跌0.97港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見358.83港元，較香港收市價升10.83港元。



大舉買入國債救市



美股杜指開市初段已一度下滑約500點；紐約州長科莫（Andrew Cuomo）其後宣佈，當地過去24小時確診新冠肺炎病例再多38%，總數增至20875宗，消息加劇疫情憂慮，美股跌勢進一步擴大，杜指一度下瀉逾900點，跌穿上屆大選日2016年11月8日的收市價水平。



聯儲局暗示無限量的量化寬鬆，聯邦公開市場委員會在聲明表示，正邁向「按所需要規模買入美國國債和機構抵押貸款支持證券（MBS），以支持市場順暢運作」，旨在確保信貸流向企業、州和地方政府。



聯邦公開市場委員會稱，將指示操作部門把機構商業抵押貸款支持證券（CMBS）納入到機構MBS購買操作中。



一級市場公司信貸融資安排和二級市場公司信貸融資安排將於周一啟動，是聯儲局為保護美國經濟免受疫情影響而採取的史無前例的計劃一部份。



美國財長努欽則表示，美國將發行大量30年期債券。



恒指瀉1108點失兩萬二



新冠肺炎續於歐美地區蔓延，投資者憂慮華府萬億美元救市措施或遇阻撓，港股跟隨外圍走弱，恒指急插逾千點，完全蒸發上周五所得之升幅，失守22000關口，收造21696點，下瀉1108點。港股成交額1375億元。



標普全球評級報告預計，疫情對亞太地區造成永久性收入損失，有關損失將會分佈於銀行、企業、家庭資產等方面，總額將高達約6200億美元（約4.836萬億港元），其中標普估計2020年中國GDP增速將放緩至2.9%。



藍籌全軍覆沒。騰訊（700）下跌3.23%收報348元；港交所（388）降3.03%收報211.4元；擔心美國經濟急速轉壞，創科（669）瀉13.01%收報42.45元，為表現最差藍籌股。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，新冠肺炎疫情的發展無法估計，亦難說大市及恒指已經見底，甚至日後可能出現更低位置。