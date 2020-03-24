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日央行撥八千億日圓買債

2020-03-24 列印
　　繼日本、南韓及紐西蘭央行相繼向債券市場注入流動性後，美聯儲局宣佈第二輪大規模買債，包括將不限量購買國債及機構按揭抵押支持證券等，以支持市場運作。

　　另外，環球央行昨日亦動作不斷。日本央行披露額外購債計劃，規模達8000億日圓，其中包括購買3000億日圓的三年至五年期債券，以及5000億日圓五年至十年期債券，且按原計劃買入1200日圓十年至25年期債券，及300億日圓25年以上期債券。

　　韓媒引述消息報道，南韓總統文在寅表示，未來可能宣佈27萬億韓圓的市場措施，包括債券市場穩定基金及股市穩定基金各十萬億韓圓。紐西蘭央行則加入量化寬鬆行列，宣佈未來12個月於二級市場購買不超過300億紐西蘭元的政府債券。
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