恒地基本盈利減26% 「十送一」紅股突煞停

恒地（012）昨公佈，去年基本盈利跌25.9%，至146.4億元，連同1.3元末期息不變，全年維持派息1.8元，但連續七年派發的「10送1」紅股，則突然斷纜，今年卻停止派送，比系內中華煤氣（003）紅股削半更手緊。恒地今年推9個新盤，但指出本港物業的租金及價值受壓，預期各項業務經營極具挑戰。



恒地去年純利按年跌45.5%，至169.9億元，若撇除投資物業價值變動的基本盈利則減少25.9%，至146.4億元，主要涉及出售投資物業收益縮水73%，至16.88億元所致。恒地在業績報告中指出，社會運動未完全平息、疫情持續，旗下本港物業的租金及價值受壓，並預期今年各項業務經營環境極具挑戰。該集團指，在此艱難時刻，已為生意受困的租戶提供租金寬減，同時因應政府推出紓困措施，期待在多方共同努力下，香港可早日走出困境。



純利按年跌46%



期內收入241.8億元，增加10%，當中本港物業銷售貢獻137.9億元，增加41%。本港物業發展開售19個住宅項目；內地銷售貢獻則為12.9億元，下跌64%。恒地今年度將在本港推售9個發展項目，連同貨尾共可銷售3910個住宅單位及25萬平方呎辦公及工業樓面面積，自佔實用面積1.46萬平方呎。



至於去年本港應佔租金總收入73.14億元，按年增2%，較2018年度增長放緩，主要是下半年反修例風波，施低零售銷售，而主要出租物業平均出租率97%，微跌1個百分點。內地應佔租金總收入18.49億元，增長1%。



恒地繼續補充香港土地儲備，去年以合資方式奪得3幅前啟德跑道住宅地，增加69.4萬呎自佔可建樓面面積，整體儲備則略降至2450萬呎。至於去年再購入約30萬呎新界土地，目前擁有4490萬呎新界儲備。



