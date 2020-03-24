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華置賺7.9億減22%

2020-03-24 列印
　　華人置業（127）昨日公佈，截至去年底止全年業績，期內純利為7.9億元，按年減少22.2%；每股盈利0.414元。派末期息1仙，上年同期派10仙。期內，收入5.39億元，按年減少36.1%。該公司表示，收入減少主要由於本年度並無錄得物業銷售。

  當中，包括租金收入總額5.23億元，按年下跌3.95%；其他收入1600萬元，按年下跌36.25%。毛利為 5.12，按年減少28.9%。

        該公司截至去年底止，如撇除主要非現金項目虧損淨額9.07億元，期內核心溢利16.97億元，按年上升1.36倍。該集團期內資產淨值為335.7億元，按年減少1.45%。

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