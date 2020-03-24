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恐遭軟銀沽售 阿里急瀉7.1%

2020-03-24 列印
　　阿里巴巴（9988）大股東軟銀（SoftBank）昨午公佈，將會出售旗下高達4.5萬億日圓（折合約3166億港元）資產，以回購公司2萬億日圓的股票，並且削減債務，同時增加現金儲備，緩解投資者因疫情而對公司投資虧損的憂慮，但並沒有具體透露會出售哪部分資產。

  市場恐慌阿里或會成為軟銀的沽貨對象，阿里昨日午後的股價因此而「雪上加霜」，一直急瀉，最終以全日最低位170元收市，跌幅達7.1%。

　　軟銀是次提出的回購計劃為有史以來規模最大的一次，有關回購將會在未來1年內進行，據彭博報道，有消息人士指出，對沖基金Elliott Management正在向軟銀施壓，要求提高股東回報。

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