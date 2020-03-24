恐遭軟銀沽售 阿里急瀉7.1%

市場恐慌阿里或會成為軟銀的沽貨對象，阿里昨日午後的股價因此而「雪上加霜」，一直急瀉，最終以全日最低位170元收市，跌幅達7.1%。
軟銀是次提出的回購計劃為有史以來規模最大的一次，有關回購將會在未來1年內進行，據彭博報道，有消息人士指出，對沖基金Elliott Management正在向軟銀施壓，要求提高股東回報。
繼星馬台等地實施全面封關措施，港府為阻止新冠病毒傳入，昨天亦宣佈落實全面封關，以禁止非港人經機場入境，並擴大向無病徵者檢測病毒，更罕見地暫時禁止全港酒吧及食肆售賣及供應酒類飲品，以減少人們除口罩飲酒交...
2020-03-24
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
美國總統特朗普周日透露，曾與國家主席習近平通電話，兩人討論新冠肺炎疫情，他稱對中國有點不滿，認為中國應及早通報疫情。北京外交部反駁指，早在一月已向世衞及美國通報新肺炎疫情，指特朗普批評中方的言論，是不...
2020-03-24
坐落柯士甸站上蓋的GRAND AUSTIN，不但地段位置優勝，自設的會所提供不同配套讓住客使用。今次參觀屋苑的極罕有的放盤，實用面積逾1800方呎，廳堂配備多個落地玻璃引景入室，更連接1270方呎的天...
2020-03-24
美國聯儲局加大力度拯救經濟，但市場依然關注疫情對經濟的破壞，投資者也觀望美國國會的救市方案。杜指早段低見18213點，跌960點；標普500指數低見2191點，跌113點；納指低見6631點，跌248...
2020-03-24
本港新冠肺炎近日出現第二波爆發，本地體壇嚴陣以待，香港足總及體育學院昨分別宣佈新一輪防疫措施，前者因應康文署封場再宣佈暫停所有賽事三周，後者更宣佈由明午起進行為期兩周的「封院」抗疫。 港府上周...
2020-03-24
世外桃源不丹（Bhutan），自然景色優美之餘，更保留許多傳統工藝，手工造紙便是其中之一，來到該國首都廷布（Thimphu），便可在傳統造紙廠一睹整個製紙工序，以及選購精美優質的紙品，感受不丹紙藝的魅...
2020-03-24
30歲林芊妤（Coffee）自18年下嫁銀行高層翟志榮（Weng），再火速誕下兒子翟德彥（翟伯伯）後，一向鍾意喺ig晒「最強Body」的她，隨即變成「晒B狂魔」，日日Po囝囝萌照。眼中只有阿仔的Cof...
2020-03-24
近日大批留學生及在海外港人回港避疫，新冠病毒乘勢入侵，令輸入確診病例數字大增，同時本地感染個案亦回升，香港正面臨一場抗疫硬仗，未來兩星期疫情發展，至為關鍵。在這個危機重重的時刻，一名女醫生疑在機場檢疫期間染疫，為醫護界和公眾響起警號，大家必須與醫護人員站在同一戰線，響應他們發出「留在家中」的呼籲。 全城圍堵病毒，遏止社區爆發，才不會出現大批病人入院，保持醫療系統正常運作。大家不應忘記○三年沙士疫情的慘痛教訓，當年大批病人入院，把沙士病毒傳給醫護，部份公立醫院亦淪為疫情重災區，幾經辛苦，才撥亂反正。現在首名醫生在機場檢疫時疑中招，顯示前線醫護人員面對極大的風險，公眾必須配合他...
2020-03-24
本決定重臨香江並於周日起騎至煞科的南非騎師杜美爾，因怕其太太及數月大的的兒子一起到港後，要隔離十四天會甚不方便，已跟馬會取得共識決定取消來港，馬會因而要另找公司騎師人選。消息指文力威會取而代之，這位四屆德國冠軍騎師祖籍捷克，多年前曾在澳門披甲，今年初起在日本客串暫贏八場頭馬。消息又指他原定於周日完成日本客串期後，便會立即動身來港，連隨隔離十四日，最快可於下月中開始在港披甲。然而昨午港府宣布非香港居民由明日起禁止入境，令事情又有變數。另一方面，新見習騎師勞景暘本於周日起在港上陣，但馬會已安排他於較後時間才回港。 另一方面，因杜拜世界盃賽馬日取消，令兩匹港馬「烽煙四喜」和「仁者...
2020-03-24