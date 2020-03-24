疫情衝擊內地樓市 雅居樂首季銷售減半

新冠肺炎疫情衝擊內地樓市，雅居樂（3383）主席兼總裁陳卓林昨在電話會議中直言，首季銷售已按年跌一半，「剩下三季不敢想像，保守預估今年銷售能與去年持平，已交到貨。」雅居樂今年可售貨值達2200億元（人民幣，下同），合同銷售目標為1200億元，較去年銷售額1179.7億元僅增1.7%。



陳卓林續稱，觀察到近期地價並不便宜，相信疫情對樓價影響不會太大，因需求始終在，未來拿地仍將集中長三角及珠三角。雅居樂去年毛利率按年大減13.4個百分點至30.5%，副總裁潘志勇解釋，主要因高毛利的海南項目受當地限購調控，期內確認入帳收入大幅下降所致；隨着海南樓市政策有所放寬，料今年整體毛利率可續保持在30%以上。



不排除分拆雅城科創上市



市傳雅居樂計劃分拆旗下建設業務雅城科創今年來港上市，陳卓林回應，雅生活（3319）此前分拆上市很成功，不排除待條件成熟時將雅城科創分拆上市的可能，現在還未有明確計劃。



綠城中國（3900）主席張亞東則認為，疫情對首季及上半年影響較大，但對全年銷售仍較樂觀，設定今年銷售目標為2500億元，較去年銷售額2018億元增24%。他續指，今年有3600億元可售貨值，按去年68%的去化率計，如無「黑天鵝」事件，完成全年目標「概率很大」。



關於旗下代建公司綠城管理分拆上市方面，綠城中國執行總裁郭佳峰指，已向聯交所提交上市申請，將按聯交所安排推進，現時未有明確時間表，但相信上市有助提升市場佔有率及品牌影響力，增加融資渠道，亦期望可為母公司帶來更大的利潤貢獻。



另外，中國恒大（3333）日前發盈警，預期去年淨利潤按年大跌50%，至335億元。花旗指，恒大盈利跌幅超出預期，未達到對戰略投資者2019年的盈利保證550億元；將評級由「買入」下調至「沽售」，大幅調低目標價56.2%至10.38港元。







