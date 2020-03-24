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Joyce大比數通過私有

2020-03-24 列印
　　Joyce Boutique（647）的私有化建議於昨日進行表決，結果在法院會議及股東特別大會獲九成大比數通過。該公司指出，已申請撤銷於聯交所之上市地位，預期於4月27日除牌；另外上周公佈私有化計劃的利豐（494），昨日股價最高曾飆升1.1倍，至1.05元。

  大股東吳光正持有的悅寶國際以協議安排方式，將Joyce Boutique私有化，每股註銷價為現金0.28元，涉資最多1.23億元。通過私有化議案，該股份最後買賣日期為今日（24日）下午4時10分。

　　於昨日法院會議上，贊成票數佔約98.19%或5182.3萬股；而在股東大會上，贊成票則為99.93%或12.9億股。

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