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中建材多賺38% 末期息增九成

2020-03-24 列印
　　中國建材（3323）去年純利109.74億元（人民幣，下同），按年增38.4%，末期息每股0.35元，按年大增94.4%。中建材表示，已充份準備迎難而上，有序推動復工復產，加強全球競爭力。該股昨日續前收升1.4%報7.5元。

  中建材期內收入2534億元，多15.7%，毛利率30.2%，增0.5個百分點。三大業務中，水泥及混凝土收入共1.99億元，多18.8%。而新材料分部收入3086.9億元，多14.6%。中建材指，固定資產投資額在高基數上繼續保持平穩，基建及房地產投資，對水泥需求提供較強支撐。期內工程服務收入4037.6億元，按年增18.1%。        

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