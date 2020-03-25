特朗普研復活節前重啟經濟 美股勁彈 杜指漲2112點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20704點，升2112點；納斯達克指數收報7417點，升557點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.89港元，較香港收市價升0.79港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見371.10港元，較香港收市價升5.61港元；港股ADR折合恒指報23019點，升355點。
英央行加入救市大軍
美國聯儲局加大拯救經濟力度，周一再度突然召開會議，宣佈維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘不變，並擴大買債，承諾購入確保市場順暢運作所需的美國國債及按揭抵押債額度，變相實施無限量QE。
同時，聯儲局首次宣佈購入企業債，並預告很快會成立「商界市場企業借貸計劃」（MSBLP），為大小型公司提供資金。
另外，美國總統特朗普繼日前表明正研究如何重新開放美國經濟後，周二再透露他希望在下月十二日復活節前，重啟美國經濟。
歐洲股市收漲8%至10%
歐洲股市強勁反彈，英法德三大股市收市大漲8%至10%。意大利疫情現放緩迹象，加上聯儲局推無限量寬，推動歐股揚升。
英國富時100指數收報5446點，升452點。法國CAC指數收報4242點，升328點。德國DAX指數收報9700點，升959點。
英倫銀行亦加入救市行列，其金融政策委員會表示，已準備採取進一步行動，幫助金融系統以至整體經濟，應付疫情帶來的衝擊。
港股則跟隨美股期貨及亞太區股市反彈近千點，惟仍受制於22800點。恒指裂口高開801點，重上二萬二關口，最多曾升1057點，收市仍彈967點或4.46%，報22663點，全日成交金額1378億元。
港股急升967點
國指亦漲432點或4.94%，報9184點。內地疫情逐漸降溫，帶動滬深兩市回升。上證指數漲62點，報2722點；深成指數升230點，報9921，兩市合共成交金額7125.28億元。
藍籌股全線向上，萬州國際（288）飆10.73%，收報6.6元，為全日升幅最大藍籌股；中聯通（762）去年純利大增逾一成，績後走高10.29%，報4.5元；中移動（941）及騰訊（700）創五日高，分別漲6.09%及4.94%，報56.6元及365.2元。