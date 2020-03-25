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金價重越千六美元

2020-03-25 列印
　　美國聯儲局推「無限量放水」政策，帶動金價強勢反彈，紐約期金周一飆升83美元，創歷史最大單日升幅，昨日亦順利重上1600美元，最多漲逾130美元或8.3%。

　　受惠美國突然出招救市，紐約4月期金周一收市爆升83美元或5.6%，每盎司報1567.6美元，創1984年以來歷史最大單日升幅，亦是2009年3月以來最大單日百分比升幅。

  紐約期金昨日升勢繼續，重上1600美元大關，曾飆130.2美元，最高見每盎司1697.8美元，迫近1700美元關口。

  截至昨晚九時仍升6.59%，報每盎司1670.9美元。

  周生生（116）大中華營運總經理劉克斌預測，金價於今年第二季尾有機會升至每盎司1750美元，甚至1800美元。
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