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內房今年銷售保守 龍湖料增7%

2020-03-25 列印
　　疫情之下內地樓市首季遇冷，房企今年銷售目標趨向保守。龍湖集團（960）首席執行官邵明曉昨在電話會議中指，今年希望保持穩健增長，全年銷售目標為2600億元（人民幣，下同），較2019年銷售額僅微增7.2%。

  今年首兩月，龍湖合同銷售額按年跌逾三成至171億元。邵明曉稱，疫情影響今年首兩月供貨、銷售端，但整體可控。

  邵明曉指，3月起樓市已陸續復甦，目前龍湖95%的供貨不受影響，預計3月銷售額將達200億元，上半年銷售額可超過1000億元。

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