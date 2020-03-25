內房今年銷售保守 龍湖料增7%

「其利斷金」前仗初跑二千米試準長力後，上仗再跑同程強配潘頓，賽前不少人都頗有憧憬，想不到臨場竟然仍有逾七倍好分頭。不過更難以預料的還在後頭，就是此駒最後竟與同馬房的「榮冠大道」互燒，令頭三段造出較標準快逾八線的快步速，最終當然是兩敗俱傷。今次「其利斷金」回師谷草一六五○米，潘頓仍未放手，是否有信心交代復前失？ 第二場四班一六五○米。「其利斷金」前仗雖然在二千米放頭跑近，不排除可應付此程，但實際Towkay一族在港鮮有出品大長途馬，反而以千八米為上限的中距離馬居多，甚至「其利斷金」的全兄在紐西蘭也是贏千六米，所以筆者認為其最佳途程絕非二千米，前仗能跑得接近，可視為本身態勇，兼...

2020-03-25