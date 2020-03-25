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飛鶴疫境變招 網上營銷奏效

2020-03-25 列印
        內地乳企中國飛鶴（6186）執行董事兼總裁蔡方良昨日表示，於新冠疫情期間，已全面開展線上營銷活動。他說：「以前是線下能力見長。但受內外環境的影響，我們抓住消費者和線下終端的痛點去探索線上，結果一周內銷售效果就出來了。如果不是疫情，要轉型線上是不可能的。」

  蔡方良表示疫情期家公司生產沒有停工，亦無工人缺崗，2月初至3月15日， 舉辦線上互動活動近9萬場。營收方面亦基本未受疫情影響，首兩個月公司收入高速增長，生產量按年增長40%。

  經此一役，中國奶粉行業格局生變。蔡方良認為，疫情時最核心的是服務，具備服務能力的品牌都不會差。而缺乏服務能力的乳企受到衝擊。
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