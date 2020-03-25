中電信全年賺205億 新客減受累疫情關店

中國電信（728）去年度成績表放榜，期內純利為205.17億元（人民幣，下同），按年跌3.3%，但維持派末期息每股12.5港仙。對於內地三大電訊商上月移動客數齊跌，客數下跌最少的中電信亦跌560萬戶，中電信執行副總裁王國權指出，過往主要依賴線下實體渠道上客，惟疫情期間大量實體店關閉，短期內難以全部移至線上辦理，造成新增客數減少，加上正處於4G及5G轉換期，因此二月份客數下降仍是客觀，具體原因仍然要進一步分析。



中國電信去年度純利為205.17億元，按年跌3.3%，期內經營收入達3757.34億元，按年下跌0.4%，每股盈利0.25元，派發末期息12.5港仙，與2018年持平。在5G建設方面，董事長柯瑞文指出，今年初步計劃與中國聯通（762）共建共享25萬個基站，當中14萬個將會由中電信興建，預期會在今年第三季度末完成目標，而聯同去年共建共享的約6萬個基站，合共有30萬個以上5G基站投入服務。



被問及疫情下是否影響5G建網進度，柯瑞文指，新冠肺炎的確阻慢了5G基站建設，不過中國的疫情正在逐步好轉，再加上疫情期間仍然有在線上做前期準備，相信情況繼續好轉則能夠基站建設目標。



今年開支850億增9.6%



全年中電信計畫以850億元作為資本開支，對比去年增加9.6%，當中453億元涉及5G投資，佔比達53.3%，王國權指，在完成今年建設目標後，會再評估是否有5G建設增資需要，會盡量在其他方面的資本開支作調劑。而目前中電信的5G用戶達1073萬戶，柯瑞文表示目標在今年內淨增6000萬至8000萬5G用戶。



去年電信的用戶綜合ARPU按年下跌9.3%至45.8元，王國權指，該集團初期的5G用戶屬於高端及消費活躍的用戶，因此用戶ARPU相對較高，5G ARPU達91.9元，未來中國電信會做好價值經營，提供更多元化服務。



