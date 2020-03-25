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嘉國盈利32億增5%

2020-03-25 列印
　　嘉華國際（173）去年核心盈利31.5億元，按年增長5%，計及投資物業價值變動後的純利則倒退22.2%，維持派末期息14仙。

  嘉華表示，疫情大流行影響未充分反映，預計本港樓市短期內將很大程度繼續整固，但對中港樓市需求仍感審慎樂觀。

  嘉華國際在業績上指出，大流行病對全球的後續影響未充分反映，加上社會運動風波，香港失業率上升，預計本港樓市在短期內，會很大程度上繼續整固，而預期中國經濟將繼續優於許多國家，樓市則保持穩定。嘉華又指，即使經營環境充滿挑戰，但對中港樓市需求仍審慎樂觀。

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