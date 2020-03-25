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新世界網售深圳太子灣新盤

2020-03-25 列印
　　新世界（017）「疫市」下變陣推盤，在內地推網上揀樓服務，大灣區重點樓盤「太子灣•灣璽」首輪幾近售清，累售約100伙單位，銷售總額逾30億元（人民幣，下同）。新世界執行副主席兼總經理鄭志剛表示，會藉強勁現金流，繼續把握機會在內地物色投資機會。

  新世界與內房企招商蛇口聯合開發位於深圳的「太子灣•灣璽」，本月預售230至390平方米公寓，平均售價逾2000萬元人民幣，項目自去年12月開售至今已累售100個單位，成交價介乎2100萬至5100萬元，每平方米均價約10萬至11萬元，銷售總額超過30億元，佔首輪可售單位逾九成。該項目共有163伙單位。

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