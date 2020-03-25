中環IFC外望——李小加︰交易所不能停市

港交所（388）行政總裁李小加（見圖）以「堅守職責，等待彩虹」為題撰寫網誌，他不同意關閉交易所市場以緩解下跌和恐慌的意見，交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作，因為愈是這種時候，金融市場對於穩定經濟的作用就愈是重要。



他指出，很多非常有潛力的企業都需要通過資本市場融資來支援未來的業務發展，尤其是在這樣的艱難時期，現金流對於企業的發展至關重要，是否成功上市說不定就決定一間企業的生死和無數員工的飯碗。對於配置金融資產的企業或者散戶投資者來說也是如此，尤其是重倉持有的投資者，如果不能及時減倉兌現，說不定就會引起現金流危機，不能及時發工資或者還房貸。



通過買賣雙方之間的透明博弈，金融市場可以引導資金流向最有效益的地方支援經濟發展。尤其是通過期貨、期權等衍生產品，市場參與者可以對沖或套利來管理波動風險。暫停市場交易不僅不能緩解恐慌或下跌，反而會加劇市場恐慌、積聚風險，待到市場重開時只會迎來更加猛烈的暴跌和恐慌。



麥樸思看好阿里及黃金



「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，現在是考慮購買阿里巴巴（9988）的好時機，看好阿里巴巴和黃金。



外電引述麥樸思稱，這家中國電子商務巨頭是一間企業擴大其全球影響力的典型例子，現在關注阿里巴巴可能是不錯的點子。



他補充說，由於軟銀據悉將出售約140億美元（約1092億港元）的阿里巴巴股票，價格可能會走低，這會是一間企業真正變得非常全球化的好例子。



麥樸思還預計金價將走強，他表示，最近股價和石油等風險資產遭到拋售是純粹的恐慌跡象，隨着冠狀病毒大流行蔓延，投資者甚麼都在賣。他認為這是一個錯誤，人們應持有黃金，這可能是增加黃金持有量的好時機。



高瞻