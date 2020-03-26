兩萬億救經濟方案獲通過 美股反覆 杜指升495點

美國達成歷來規模最大的二萬億美元拯救經濟方案，美股早段表現反覆，杜指重返21000點，更曾升逾700點，但其後倒跌，目前升逾500點。白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，以減輕疫情對經濟的影響。



總統特朗普表明，希望於4月12日復活節周日，重新啟動美國經濟。特朗普周二聯同副總統彭斯，與華爾街多間大行高層通電話，討論新型冠狀病毒大流行對經濟的衝擊，內容主要圍繞投資者如何評估疫情對美國經濟的衝擊，以及市場情況變化。



穆迪預測G20國家經濟衰退



評級機構穆迪預計，20國集團因受新冠肺炎疫情所累，今年整體國內生產總值將收縮0.5%，其中美國經濟產值降2%，歐羅區降2.2%。中國經濟活動則仍將錄3.3%增長，但這增幅遠低於長期平均值。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21200點，升495點；納斯達克指數收報7384點，跌33點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.75港元，較香港收市價升0.45港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見385.59港元，較香港收市價升5.59港元。



白宮官員：我們達成協議了



白宮官員昨日透露，聯邦參議員與特朗普政府官員已就巨額刺激經濟方案達成協議，這項總額二萬億美元方案規模歷來最大。但疫情擴散未見收斂，投資取態轉審慎。白宮官員尤蘭德向記者表示：「我們達成協議了。」據悉這項方案包含5000億美元的紓困基金，以協助受疫情重創的行業，包括向美國民航公司貸款500億美元。方案還包括會向小型企業提供3500億美元融資，還有2500億美元追加的失業援助金，為多項醫療計劃提供1500億美元，包括醫院和相關衛生系統的1000億美元資金，用作購買防疫物資等用途。



近日投資情緒高漲，杜指周二急飆過11%，創下87年來最大單日升幅。但海納國際衍生品業務聯席主管墨飛提醒，股市單日急飆8%並非健康訊號，亦不預示經濟前景轉好。路透旗下財經資訊平台Refinitiv統計顯示，歷年標指20次單日上漲逾8%的紀錄中，有13次處於熊市周期，當中有兩次便發生在2008年金融海嘯期間。



經濟數據方面，美國昨晚公佈，二月份耐用品定單按月增長1.2%，而市場預期為下降0.8%，即是遠較預期為佳。另外，美國抵押貸款銀行協會公佈，截至本月20日的一周，美國抵押貸款申請指數大跌29.4%，是2009年1月以來最大跌幅。至於對上一周，則下跌8.4%。



此外，憧憬美國國會將通過兩萬億美元振興經濟方案，加上美國無上限QE（量寬）加持下，投資氣氛回暖，港股隨外圍繼續大反彈。由重磅藍籌成份股領放下，恒指高開592點，至23255，重上失守多日的10天線（22931），並於23500水平反覆整固，收市升863點，報23527，兩日累升1831點。



