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港匯見7.7524四年高

2020-03-26 列印
        季結將至，再加上美元略有回軟，帶動港匯走強，昨日一度高見7.7524，創2016年以來新高。香港銀行同業拆息亦續升，其中與樓按相關的1個月拆息報1.98厘，逼近2厘水平，連升9日，並創近2個月高；隔夜拆息升63點子，升穿1厘報1.59厘，亦為近2個月高位。

        財資市場公會數據顯示，港元拆息昨日全線上升，一星期拆息大升70點子至2.08厘；兩星期亦升穿2厘。兩個月及三個月拆息均微升至1.8厘水平。中長息方面，6個月及12個月拆息分別報1.81厘及1.83厘。港匯方面，昨日港匯先升後回軟，截至昨晚8時，報7.7537。

　 葉澤恆認為，港元拆息仍有機會逐步回落，但幅度或不一，4月初及月底均有假期，或令拆息有所抽高。
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