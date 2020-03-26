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中海油純利增16% 派息45仙

2020-03-26 列印
　　中國海洋石油（883）昨日公佈2019年度業績，純利按年增15.9%，至610.45億元（人民幣，下同）；每股盈利1.37元。末期息每股派45港仙，增12.5%。

　　沙特與俄油價戰觸發國際油價暴跌，中海油將削今年資本開支預算及產量目標。該集團董事長汪東進昨日在電話業績會中表示，低油價還會持續多久有很大不確定性，但認為油價如同潮汐大起大落，「有大落，必然進入大起」。從長遠看，國際油價保持在每桶50至60美元為合理水平。

　　期內收入為2331.99億元，按年微增2.4%；資本支出達796億元。油氣淨產量錄得5.065億桶油當量，超出去年產量目標上限3.4%。

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