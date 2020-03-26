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國壽去年盈利大升四倍

2020-03-26 列印
　　中國人壽（2628）去年賺582.87億元（人民幣，下同），按年勁升4.1倍，每股盈利2.05元。末期息派0.73元，按年增356.3%。

　　國壽指出，新冠肺炎疫情在短期內對公司業務帶來一定影響，已通過多種方式保障業務有序開展。今年將持續加強對複雜風險因素的分析，關注並積極應對疫情帶來的相關影響。國壽預期，今年集團資金能滿足保險業務支出，以及新的一般性投資項目需求。出於推動未來發展戰略實施需要，未來將結合資本市場情況進行新融資安排。

　　國壽稱2019年持續聚焦價值提升，加快轉型變革，核心業務實現較快發展。一年新業務價值達586.98億元，按年增18.6%。

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